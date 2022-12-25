جمعية حماية المستثمرين الأفراد تُطلق خدماتها في السوق المالية السعودية بشكل موسع

وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال المحامي محمد بن أحمد الضبعان، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستثمرين الأفراد: إن الجمعية جاء تأسيسها كأول جمعية تُعنى بهذا الشأن متواكبة مع طموحات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى خلـق قطـاع مالي مزدهر، وضمن الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية السعودية 2021-2023، والتي تقدم الحماية للمستثمرين الأفراد في السوق المالية السعودية في عدة جوانب أهمها الجانب التوعوي والقانوني.