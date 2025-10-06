"الأرصاد" يُنبّه: أمطار رعدية ورياح قوية على 6 مناطق اليوم وتحذيرات من تدني الرؤية

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة اليوم على ست مناطق من المملكة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانخفاض في درجات الحرارة.
وأوضح المركز أن الحالة الجوية تشمل سحبًا رعدية ممطرة مع احتمالية تساقط البَرَد في بعض المرتفعات، إضافة إلى رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّن التقرير أن الرياح تصل سرعتها إلى 40 كم/س على بعض الطرق المكشوفة، مع ارتفاع في الأمواج بالسواحل الغربية، فيما تبقى الأجواء مستقرة نسبيًا في باقي المناطق.
وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 26 و38 درجة مئوية، مع رطوبة مرتفعة في المدن الساحلية، خصوصًا على السواحل الشرقية والغربية.
ودعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر أثناء التقلبات الجوية ومتابعة التقارير اليومية والتنبيهات الرسمية عبر منصاته الإعلامية.