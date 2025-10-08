‏ARCO تدعو لحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية في غزة

المنظمة في بيان صادر عنها وأوردته لـ "سبق" ، قالت فيه : بعد مرور عامين على"طوفان الأقصى" يوم ٧ أكتوبر ٢٠٢٥م ، نُحذر من خطورة الانتهاكات الجسيمة الصارخة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل تصرفاتها اللاإنسانية في استهداف الأحياء السكنية والمرافق الطبية والإغاثية، وإعاقة المساعدات ، وتجويع المدنيين.