‏ARCO تدعو لحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية في غزة

تدعو المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ARCO إلى وقفٍ فوريٍ للأعمال العدائية وحماية المدنيين في قطاع غزة .
المنظمة في بيان صادر عنها وأوردته لـ "سبق" ، قالت فيه : بعد مرور عامين على"طوفان الأقصى" يوم ٧ أكتوبر ٢٠٢٥م ، نُحذر من خطورة الانتهاكات الجسيمة الصارخة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل تصرفاتها اللاإنسانية في استهداف الأحياء السكنية والمرافق الطبية والإغاثية، وإعاقة المساعدات ، وتجويع المدنيين.
وتدعو المنظمة العربية منظمات المجتمع الدولي لإجراء تحقيقات مستقلة ومساءلة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتحريض على الإبادة في القطاع؛ داعيةً إلى جبر ضرر الضحايا وفتح ممرات إنسانية مستدامة وآمنة وإزالة العوائق الإدارية والعملية أمام ايصال المساعدات الإنسانية ؛ وإطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين دون تأخير؛ وحماية المرافق الطبية والإغاثية وضمان عدم استخدامها عسكريًا وعدم استهدافها.