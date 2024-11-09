إمام المسجد النبوي في مؤتمر دور الأديان العالمية يشيد بجمعية أهل الحديث المركزية بالهند

وقال فضيلته: لقد جئتكم من المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي وقِبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، جئتكم من مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومسكنه ومهاجره (المدينة المنورة طيبة الطيبة)، ويشرفني اليوم أن أحضر هذا المؤتمر المبارك، الذي تقيمه جمعية أهل الحديث، وهي أعظم وأقدم وأكبر الجمعيات الإسلامية في شبه القارة الهندية، كما أنها من أهم المؤسسات الإسلامية الدعوية في العالم، التي قامت على منهج أهل السنة والدعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفهمها على ضوء فهم السلف الصالح. كما أنها من أهم مدارس الحديث الشريف والسنة النبوية وعلومها.