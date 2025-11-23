خلال 20 دقيقة.. فريق طبي ينقذ سيدة من جلطة دماغية حادة في العلا

تمكّن فريق طبي في مستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا، أحد مكونات تجمع المدينة المنورة الصحي، من إنقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر 68 عامًا، بعد تعرضها لجلطة دماغية حادة، وذلك من خلال تدخل طبي سريع لم يتجاوز 20 دقيقة منذ لحظة وصولها إلى قسم الطوارئ.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة وصلت فجرًا وهي تعاني من شلل في الجانب الأيمن وصعوبة في النطق. وتم تقييم حالتها خلال ثلاث دقائق فقط، ثم أُجريت لها فحوصات الأشعة التي كشفت عن انسداد في أحد شرايين الدماغ، ليُعطى لها فورًا دواء إذابة الجلطات (TPA)، ما ساعد بشكل ملموس في تحسين حالتها؛ إذ استعادت نحو 60٪ من قدرتها على النطق، وارتفعت قوة الطرف الأيمن من صفر إلى 3 من 5 خلال الساعات الأولى.
وأضاف التجمع أن حالة المريضة استقرت خلال 48 ساعة، وانتقلت من العناية المركزة إلى التنويم دون الحاجة لأي تدخل جراحي، مع استمرارها في برنامج العلاج التأهيلي، قبل أن تغادر المستشفى لاحقًا وهي بصحة جيدة.
وأكد التجمع أن هذا الإنجاز يعكس جاهزية الكوادر الطبية وقدرتها على التعامل الفوري والفعّال مع حالات السكتة الدماغية الحرجة.