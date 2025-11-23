خلال 20 دقيقة.. فريق طبي ينقذ سيدة من جلطة دماغية حادة في العلا

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة وصلت فجرًا وهي تعاني من شلل في الجانب الأيمن وصعوبة في النطق. وتم تقييم حالتها خلال ثلاث دقائق فقط، ثم أُجريت لها فحوصات الأشعة التي كشفت عن انسداد في أحد شرايين الدماغ، ليُعطى لها فورًا دواء إذابة الجلطات (TPA)، ما ساعد بشكل ملموس في تحسين حالتها؛ إذ استعادت نحو 60٪ من قدرتها على النطق، وارتفعت قوة الطرف الأيمن من صفر إلى 3 من 5 خلال الساعات الأولى.