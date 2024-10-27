استشهاد ٤٥ فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على منازل شمال قطاع غزة

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، باستشهاد أكثر من ٣٥ فلسطينيًا وجرح العشرات، بينهم نساء وأطفال، في قصف إسرائيلي عنيف استهدف مربعًا سكنيًا في بلدة بيت لاهيا، كما استشهد عشرة فلسطينيين في قصف آخر على منزل في البلدة. ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف تجاه منازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة شمال القطاع، خلّف دمارًا واسعًا في ممتلكات الفلسطينيين.