هيئة الهلال الأحمر توضح لـ"سبق" تفاصيل حادث معلمات طريق العيص- ينبع

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة تفاصيل حادثة معلمات، تعرضن لحادث وقع لهن على طريق العيص- ينبع، وبالتحديد مركز المثلث، صباح أمس الثلاثاء، أثناء ذهابهن إلى مقر عملهن بإحدى المدارس.
وأوضح المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور أحمد بن علي الزهراني: ردًّا على استفسار "سبق" بخصوص وقوع الحادث؛ عليه نوضح أن غرفة القيادة والتحكم بالمنطقة (997) تلقت بلاغًا في تمام الساعة الـ07:02 من صباح أمس الثلاثاء، يفيد بوقوع حادث على طريق العيص، وعلى الفور تم توجيه أربع فرق إسعافية وطائرة الإسعاف الجوي.
وأفاد "الزهراني": عند الوصول للموقع اتضح وجود ست حالات، اثنتان منها بإصابات خطيرة، واثنتان بإصابات متوسطة، وحالة مستقرة، وحالة وفاة. وتم نقل حالتين إلى مستشفى ينبع النخل، وحالة خطيرة إلى مستشفى العيص، والحالة الخطيرة الأخرى عن طريق الإسعاف الجوي إلى مدينة الملك سلمان الطبية بعد التعامل معها إسعافيًّا في الموقع من معالجة وفرز من قِبل الفِرق الإسعافية، فيما تم نقل حالة الوفاة عن طريق إسعاف الصحة.
وأكد "الزهراني" أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تؤكد حرصها ومنسوبيها من سفراء الحياة على بذل الغالي والنفيس في سبيل إنقاذ المرضى والمصابين، واستخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية في استقبال البلاغات، وتوجيه الفِرق الإسعافية الأرضية والجوية لمباشرتها بدقة واحترافية عالية؛ للوصول إلى البلاغات الطارئة كافة بكل سهولة واحترافية.