هيئة الهلال الأحمر توضح لـ"سبق" تفاصيل حادث معلمات طريق العيص- ينبع

وأفاد "الزهراني": عند الوصول للموقع اتضح وجود ست حالات، اثنتان منها بإصابات خطيرة، واثنتان بإصابات متوسطة، وحالة مستقرة، وحالة وفاة. وتم نقل حالتين إلى مستشفى ينبع النخل، وحالة خطيرة إلى مستشفى العيص، والحالة الخطيرة الأخرى عن طريق الإسعاف الجوي إلى مدينة الملك سلمان الطبية بعد التعامل معها إسعافيًّا في الموقع من معالجة وفرز من قِبل الفِرق الإسعافية، فيما تم نقل حالة الوفاة عن طريق إسعاف الصحة.