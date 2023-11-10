العلاقات قائمة على المصالح.. ما حجم استثمارات المملكة في دول أفريقيا خلال آخر 10 أعوام؟

تتمتع المملكة بعلاقات جيدة مع دول القارة الأفريقية، وتتجاوب المملكة فيما توليه من أهمية لعلاقاتها بالقارة السمراء لعاملي القرب الجغرافي والدين، فقارة أفريقية تمتد على طول الحدود الغربية للمملكة، كما يشكل المسلمون 45% من سكان القارة، ويمتاز نهج المملكة في علاقاتها مع دول أفريقيا؛ بالتركيز على المصالح المشتركة في جميع المجالات، ومن مؤشرات ذلك اقتصادياً، بلوغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والدول الأفريقية 20 مليار دولار في 2023، بينها صادرات بقيمة 14 مليار دولار، فيما شكلت الواردات 5.8 مليار دولار.
ومن المعطيات المهمة أيضاً، التي تشير إلى اهتمام المملكة بإنماء المصالح المشتركة بينها وبين الدول الأفريقية، تأسيس 16 لجنة مشتركة، ومجلسي تنسيق، و7 مجالس أعمال، وتوقيع أكثر من 250 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، وامتداداً لما حظيت به العلاقات بين الجانبين من تطور، تحتضن العاصمة الرياض اليوم (الجمعة) قمة سعودية أفريقية؛ تهدف إلى تعزيز التعاون استراتيجي في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والأمنية، والثقافية بين الطرفين.
وتحرص المملكة على تحقيق معدلات تنمية مرتفعة في دول القارة الأفريقية، وقد جسد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ذلك الحرص من خلال توجيه لصندوق الاستثمارات العامة بإطلاق عدداً من المشاريع والأنشطة الاستثمارية في الدول الأفريقية في عدة مجالات مختلفة من بينها الطاقة، والتعدين، والاتصالات، والأغذية، وقد بلغت القيمة الكلية لهذه المشاريع 15 مليار ريال سعودي.
وتمثل المشاريع التنموية السابقة جزءًا من حجم استثمارات المملكة في الدول الأفريقية، التي بلغت خلال العشر أعوام الماضية فقط، 49.5 مليار ريال، كما وصل عدد الشركات السعودية العاملة في دول القارة الأفريقية 47 شركة تعمل في مجالات: الطاقة المتجددة، والمأكولات والمشروبات، وخدمات الأعمال، والخدمات المالية، والمنتجات الاستهلاكية، وجميعها مجالات حيوية بالنسبة لاحتياجات شعوب دول القارة، ورغم كبر حجم التعاون بين المملكة والدول الأفريقية، فإن المتوقع أن يواصل الارتفاع في المستقبل في ضوء اهتمام الجانبين بتطوير العلاقات الاستراتيجية بينهما.