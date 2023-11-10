العلاقات قائمة على المصالح.. ما حجم استثمارات المملكة في دول أفريقيا خلال آخر 10 أعوام؟

وتمثل المشاريع التنموية السابقة جزءًا من حجم استثمارات المملكة في الدول الأفريقية، التي بلغت خلال العشر أعوام الماضية فقط، 49.5 مليار ريال، كما وصل عدد الشركات السعودية العاملة في دول القارة الأفريقية 47 شركة تعمل في مجالات: الطاقة المتجددة، والمأكولات والمشروبات، وخدمات الأعمال، والخدمات المالية، والمنتجات الاستهلاكية، وجميعها مجالات حيوية بالنسبة لاحتياجات شعوب دول القارة، ورغم كبر حجم التعاون بين المملكة والدول الأفريقية، فإن المتوقع أن يواصل الارتفاع في المستقبل في ضوء اهتمام الجانبين بتطوير العلاقات الاستراتيجية بينهما.