"تعليم الطائف" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

وأوضحت الإدارة أن العدد الإجمالي للمنقولين في الحركة هذا العام بلغ 2961 معلمًا؛ فيما بلغت نسبة مَن شملتهم الحركة 49.46%، وتحققت الرغبة الأولى لـ36.28% من المنقولين؛ بينما بلغ عدد المتقدمات 2960 معلمة، وشملت الحركة 39.52% معلمة من المتقدمات، وتحققت الرغبة الأولى لـ28.48% من المنقولات؛ مؤكدة أنه يمكن للمعلمين والمعلمات المشمولين في الحركة الدخول على حساباتهم في "نور" والاستعلام عن نتيجة الحركة؛ علمًا بأن فترة الاعتراض على الحركة آليًا خلال ثلاثة أيام من صدور الحركة.