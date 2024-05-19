"تعليم الطائف" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

أقرت الإدارة العامة للتعليم بالطائف حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمحافظة، والتشكيلات المدرسية للعام 1445هـ.
وأوضحت الإدارة أن العدد الإجمالي للمنقولين في الحركة هذا العام بلغ 2961 معلمًا؛ فيما بلغت نسبة مَن شملتهم الحركة 49.46%، وتحققت الرغبة الأولى لـ36.28% من المنقولين؛ بينما بلغ عدد المتقدمات 2960 معلمة، وشملت الحركة 39.52% معلمة من المتقدمات، وتحققت الرغبة الأولى لـ28.48% من المنقولات؛ مؤكدة أنه يمكن للمعلمين والمعلمات المشمولين في الحركة الدخول على حساباتهم في "نور" والاستعلام عن نتيجة الحركة؛ علمًا بأن فترة الاعتراض على الحركة آليًا خلال ثلاثة أيام من صدور الحركة.