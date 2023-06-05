"السليمان" لـ"سبق": خاتم "صُمم في السعودية" يُمنح للمنتجات التي وصلت لمستوى متميز

وتهدف المبادرة إلى أن تصبح عاملاً حاسمًا في نجاح المصممين المحليين، من خلال إنشاء ختم يدل على تميز المنتجات المحلية، وعلامة تجارية تشير إلى امتثال منتج مُعيَّن لمعايير محددة مسبقًا، وتميزه بمواصفات معينة؛ وهو ما سيزيد من ثقة المستهلكين، ويسهم في نمو قطاع التصميم.