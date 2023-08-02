بأكثر من 60 مبخرة.. تطييب وتبخير أجواء المسجد الحرام بعد الانتهاء من غسل الكعبة المشرفة

وكثّفت إدارة الطيب والبخور جهودها لتبخير المسجد الحرام والمصليات وكافة جنبات المسجد الحرام على مدار الساعة؛ بحيث يتم تبخير المسجد الحرام بأكثر من (60) مبخرة، كما يتم تطييب الكعبة المشرفة بتولتين من دهن العود الفاخر لكل فرض؛ بدءًا بالحجر الأسود، والركن اليماني، ثم الملتزم، وباب الكعبة المشرفة.