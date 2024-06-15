المشاريع العملاقة في المملكة.. خيام منى المطورة تضمن أمن وسلامة ضيوف الرحمن

وأنشئت الخيام بمشعر منى على أسس الأمن والسلامة والملاءمة للمحيط العام للمشعر الذي تقدر مساحته الشرعية بنحو 7.82 كم2، وبلغ المستغل منها فعلاً 4.8 كم2 فقط، أي ما يعادل 61% من المساحة الشرعية، و39% عبارة عن جبال وعرة، ترتفع قممها نحو 500م فوق مستوى سطح الوادي، من خلال توفير 30 ألف رشاش لمكافحة الحرائق، وأكثر من 3 آلاف كاميرا مراقبة، وأكثر من 12 ألف سماعة للإرشاد والتنبيه، بالإضافة لأكثر من 15 ألف وحدة تكييف وتهوية.