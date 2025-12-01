البرغش يوثق سحر الربع الخالي من السماء بعدسته الطائرة في مشاهد نادرة ومدهشة

وتُعد صحراء الربع الخالي أكبر صحراء رملية متصلة في العالم، ورابع أكبر صحراء من حيث المساحة، إذ تمتد بطول يصل إلى 1000 كيلومتر، وبعرض يقارب 500 كيلومتر، بينما ترتفع كثبانها الرملية لنحو 300 متر، وقد يتجاوز بعضها هذا الارتفاع، وتتميز رمالها بالحركة المستمرة التي تجعل معالمها دائمة التغير.