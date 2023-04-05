بنسبة نمو 11%.. 7.3 مليون مسافر عبر مطار الملك خالد الدولي بالربع الأول لـ 2023م

وفي السياق ذاته، تجاوز متوسط عدد المسافرين يومياً عبر مطار الملك خالد الدولي 81 ألف مسافر خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بـ 77 ألف مسافر في الربع الأول من عام 2019. كما وصل معدل عدد الرحلات اليومية إلى 550 رحلة بارتفاع بنسبة 6% مقارنة بمتوسط عدد الرحلات الذي بلغ 517 لذات الفترة من عام 2019، حيث تعد السابعة مساءً هي ساعة الذروة في المطار طيلة أيام الأسبوع.