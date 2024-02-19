محليات

إحباط تهريب 396 كجم من القات في "ربوعة عسير"

استكمال الإجراءات وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
إحباط تهريب 396 كجم من القات في "ربوعة عسير"

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (396) كلجم من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

الدوريات البرية لحرس الحدود
منطقة عسير

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