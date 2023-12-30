أمانة جازان تطرح "100" فرصة استثمارية مؤقّتة خلال موسم الشتاء في الشقيق

وأكّد أنَّ هذه الفرص الاستثمارية تأتي ضمن خطة البلدية الموسمية، واستعداداتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوّار والسائحين خلال موسم شتاء جازان للعام الحالي، وضمن جهود البلدية في تعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، التي تؤكّد أنَّ الاستثمار في الإنسان والمكان هو عصب الاقتصاد الجديد، بما يعزّز الاقتصاد المحلي، داعيًا المستثمرين والمهتمين ورواد الأعمال للاطلاع على تفاصيل الفرص ومعلوماتها عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".