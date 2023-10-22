"SCCC" للحوسبة السحابية توقع اتفاقية شراكة مع "SAP" لتسريع التحوّل الرقمي في المملكة

أعلنت الشركة السعوديّة للحوسبة السحابيّة "SCCC" التابعة لمجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، وشركة "إس أيه بي" SAP عن توقيع شراكة حيويّة ذات طابع استراتيجي، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي بالمملكة من خلال تقديم استضافة محلية لحلول SAP في مراكز بيانات شركة "SCCC".
ويمكّن هذا التعاون العملاء من مختلف الشركات من الانخراط في نموذج البرمجيّات كخدمة (SaaS)، من خلال استخدام المميّزات الهائلة لنسخة "SAP"، أحد أنظمة برنامج تخطيط موارد المؤسّسات (ERP).
وتجري استضافة هذا الابتكار ضمن بنية تحتية آمنة ومتكاملة، مما يُحدُّ بشكلٍ فعّالٍ من المخاوف المتعلقة بزمن الاستجابة وسيادة البيانات.
ويواكب هذا الاتفاق جهود المملكة في بناء اقتصاد رقمي حيوي، وتعزيز الابتكار، وتسهيل الممارسات السائدة في هذا المجال، كما يبرز الجهود، التي تسهم بتحقيق أهداف رؤية المملكة لعام 2030 في مجال التحول الرقمي، وتحقيق خطوةٍ مهمةٍ في إطار الجهود المستمرّة لتفعيل منظومة رقمية ذات كفاءة عالية في المملكة.
وستخلق هذه الشراكة مساحة تعاون وفرصًا جديدة ضمن قطاع الأعمال لتحقيق مزيد من النمو من خلال تعزيز الابتكار وتبني الحلول الرقميّة المتقدمة، بما يتناسب مع متطلّبات الشركات المحليّة.
وبهذه المناسبة، قال طلال البكر، الرئيس التنفيذي لشركة "SCCC": " إن هذا التعاون الحيوي بين شركتي SCCC وSAP يفتح آفاقًا جديدة للتميّز الرقمي في المنطقة.
وأضاف "البكر": لا تكتفي منصّتنا المدعومة من قبل شركة علي بابا لتقنية الحوسبة السحابيّة بأن تكون أحد حلول تقنية المعلومات فقط، بل إنّها منصة واعدة لانطلاق الأعمال في المملكة، صممت خصيصًا لإطلاق العنان للابتكار، ودفع المنافسة، وتحقيق نمو متسارع، حيث إننا نرسم ملامح المستقبل بأسلوب يلائم تطلّعات رؤية 2030."
من جانبه، قال محمد الرميزان، نائب رئيس شركة إس أيه بي في المملكة: "ندخل اليوم في مرحلة مهمة في مجال الاندماج التقني والابتكار عبر هذه الشراكة، التي تساعد في تسهيل الوصول إلى حلول "SAP" الرقمية، مما يعزّز الابتكار وتسريع النمو في المملكة.
وأضاف "الرميزان": ومن خلال العمل المشترك، فإننا نسهل خلق المزيد من الفرص الجديدة، ونسرع رحلة التحوّل الرقمي، بالاستفادة من الإمكانات الكبيرة وقدرات الوصول الكبيرة للأسواق، التي تتمتع بها مجموعة stc في جميع قطاعات السوق بالمملكة."
تجدر الإشارة إلى أن تقديم الحلول التقنية المبتكرة والاستفادة من الخبرات المحليّة والقيادة الفعالة للأسواق، تسهم جميعها في بناء فرص جديدة ضمن قطاع الأعمال في المملكة.