"SCCC" للحوسبة السحابية توقع اتفاقية شراكة مع "SAP" لتسريع التحوّل الرقمي في المملكة

من جانبه، قال محمد الرميزان، نائب رئيس شركة إس أيه بي في المملكة: "ندخل اليوم في مرحلة مهمة في مجال الاندماج التقني والابتكار عبر هذه الشراكة، التي تساعد في تسهيل الوصول إلى حلول "SAP" الرقمية، مما يعزّز الابتكار وتسريع النمو في المملكة.