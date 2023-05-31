6 تحذيرات لـ 3 مناطق.. ترقبوا عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة

وتشمل الحالة التي تبدأ في الثانية عشرة ظهر اليوم حتى العاشرة مساء، كلاً من: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب في جازان، ومحافظات: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب في عسير.