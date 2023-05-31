6 تحذيرات لـ 3 مناطق.. ترقبوا عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرات عدة شملت مناطق: جازان وعسير والباحة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطارٍ غزيرة ونشاطٍ للرياح السطحية وتساقطٍ للبرد وسيولٍ وانعدامٍ للرؤية.
وتشمل الحالة التي تبدأ في الثانية عشرة ظهر اليوم حتى العاشرة مساء، كلاً من: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب في جازان، ومحافظات: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب في عسير.
كما تشمل الحالة: الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة فرعة غامد الزناد وقلوة بالباحة.