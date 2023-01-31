محليات

"النيابة العامة": ‏إذا اقترف الاتجار بالجنس البشري عبر موقع إلكتروني أو حاسب آلي عُدّ جريمة معلوماتية

قالت إن مرتكبه يُعاقب بالسجن مدة تصل لـ٥ سنوات وبغرامة تصل إلى ٣ ملايين ريال
"النيابة العامة": ‏إذا اقترف الاتجار بالجنس البشري عبر موقع إلكتروني أو حاسب آلي عُدّ جريمة معلوماتية
ذياب الشمري
ذياب الشمري

عرّفت النيابة العامة ‏الاتجار بالجنس البشري بأنه ممارسات محظورة وأفعال غير مشروعة، وحال اقترافها عبر موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي عدت جريمة معلوماتية.

وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يُحظر إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به".

وتابعت: "يُعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، مع نشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية".

وبيّنت النيابة العامة أن هذا الفعل يعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

النيابة العامة

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