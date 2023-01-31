"النيابة العامة": ‏إذا اقترف الاتجار بالجنس البشري عبر موقع إلكتروني أو حاسب آلي عُدّ جريمة معلوماتية

وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يُحظر إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به".