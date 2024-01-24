نجاح توطين 10 أنواع من النباتات العشبية واستزراع "اليهق والطرباء" بمتنزه الأفلاج الربيعي
نجحت بلدية الأفلاج، بالتعاون مع جمعية العناية بالبيئة بالأفلاج، في توطين أكثر من 10 أنواع من النباتات العشبية بالمتنزه الربيعي الذي تمّت تهيئته على مسافة 10 آلاف م2، واستزرع فيه كثير من النباتات الربيعية منها "اليهق والطرباء"؛ ليكون متنفسًا شتويًّا للأهالي.
وشهد المتنزه الربيعي إقبالاً كبيراً من الأهالي للاستمتاع بالأجواء الربيعية ومشاهدة النباتات العشبية والمشاركة في البرامج المتنوعة التي نفّذتها جمعيتا التنمية الأسرية بالأفلاج وبشرى النسائية الخيرية، بالتعاون مع غرفة الخرج- فرع الأفلاج ، خلال مبادرة "كشتة" التي حظيت بفعاليات متنوعة تضمنت اختراق الضاحية وكشتة الأكلات الشعبية، على أن تستكمل أسرية الأفلاج غداً الفعاليات بمسابقة طرح الحاشي.
من جهته، تجوّل محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم؛ يرافقه رئيس البلدية المهندس عبدالعزيز آل معدي؛ اليوم، في المتنزه الربيعي، واستمع الجميع لشرحٍ مفصلٍ من رئيس جمعية العناية بالبيئة محمد الحبشان؛ عن نجاح تجربة توطين بعض النباتات العشبية واستزراع النباتات الربيعية.