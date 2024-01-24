نجاح توطين 10 أنواع من النباتات العشبية واستزراع "اليهق والطرباء" بمتنزه الأفلاج الربيعي

نجحت بلدية الأفلاج، بالتعاون مع جمعية العناية بالبيئة بالأفلاج، في توطين أكثر من 10 أنواع من النباتات العشبية بالمتنزه الربيعي الذي تمّت تهيئته على مسافة 10 آلاف م2، واستزرع فيه كثير من النباتات الربيعية منها "اليهق والطرباء"؛ ليكون متنفسًا شتويًّا للأهالي.