مركز صحي الشاطئ بصحة جازان يتحول لتحفة معمارية فريدة خلال 60 يومًا

انطلاقًا من استشعار صحة جازان للأهمية الكبيرة والأدوار المتعددة لمراكز الرعاية الصحية الأولية كونها مفتاح صحة الجميع، والمستوى الأول لاتصال الأفراد والأسرة والمجتمع، سعت عبر عمل دؤوب ومستمر لتطوير مركز الرعاية الصحية الأولية بحي الشاطئ بمدينة جازان، وتحويله إلى تحفة فنية معمارية، ومرفق طبي خدمي حديث خلال ستين يومًا فقط.
وبتصميم وتنفيذ وإشراف من كوادر فنية سعودية شابة، وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية، وفق الهوية الجديدة محولة إياها إلى بيئات صحية جاذبة، تعكس الهوية الجديدة لصحة المنطقة، وفق معايير جودة عالية في تقديم الخدمات الصحية، وتوفير الكوادر الطبية، والتجهيزات الحديثة والمتكاملة، والتي أسهمت في إيصال الخدمة للمستفيدين، وشعورهم بالرضا والارتياح الكبير.
وأنهت صحة جازان ممثلة بإدارة الشؤون الهندسية والإمداد أعمال تطوير مركز صحي الشاطئ وفق الهوية الجديدة خلال 60 يوم عمل، بقيمة بلغت 2,776,553 ريالًا، ليضاف إلى قائمة المنجزات السابقة لصحة جازان التي تسعى لتجويد وتطوير الخدمات الصحية المختلفة بما يلبي تطلعات واحتياجات المواطن والمقيم.
وعملت صحة جازان على إعادة تصميم وتطوير المركز الذي يأتي على مساحة 1000م2 ليضم المركز مختلف التخصصات الطبية في بيئة ذات معايير وجودة عالية تحقق المتطلبات التشغيلية، وتسهم بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية في المنطقة، حيث يسهم المركز بعد اكتمال أعمال تطويره في تخفيف الضغط على مستشفى جازان العام، إذ يحتوي المركز على 18 عيادة طبية بدل 11 عيادة سابقًا، منها 6 عيادات لطب الأسرة وعيادة للأسنان وقسم للأشعة ومختبر طبي حديث، إضافة إلى 4 عيادات للطوارئ بسعة سريرية تبلغ 12 سريرًا.
كما شملت أعمال التطوير زيادة عدد المكاتب الإدارية إلى 12 مكتبًا بدلًا من 6 مكاتب سابقًا، واستحداث قاعة حديثة للتدريب بسعة استيعابية تبلغ 140 مقعدًا، للإسهام في تدريب وتنمية مهارات الكوادر الطبية والصحية والفنية بصحة جازان، والرفع من قدراتهم وخبراتهم المختلفة، كما شملت أعمال تطوير مكاتب الاستقبال وصالات الانتظار، وإزالة الأسوار الخارجية، وإضافة مسطحات خضراء وتهيئة مناطق خارجية للجلوس، وتكسية المركز بواجهة خارجية زجاجية متوافقة مع الهوية البصرية والطراز المعماري بما تضيف لمسة جمالية عليه.
وتهدف عملية التطوير إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية المتكاملة والشاملة، وتحسين جودتها وكفاءتها داخل المركز، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بالشكل الكامل وفق معايير الجودة العالمية في المنشآت الصحية، وتوفير التجهيزات الطبية الحديثة والمتكاملة في المنطقة؛ للإسهام في تقليص الضغط على المستشفيات الرئيسة وإيصال الخدمة للمستفيدين منها داخل الحي من خلال تجهيز المركز بالكامل بأحدث ما وصل إليه الطب الحديث من أجهزة ومعدات طبية عالية.
ويسهم المركز الصحي الجديد في رفع مستوى الأداء، وجودة الخدمات المقدمة للمرضى، والمراجعين، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -حفظها الله- التي تولي صحة المواطن جل اهتمامها، بما يضمن تقديم أرقى الخدمات الصحية، بمختلف مناطق المملكة، كما تأتي عملية التطوير ضمن ما تبذله صحة جازان من جهود لتجويد خدمات صحية بهوية جديدة تواكب رؤية المملكة 2030، ورفع مستوى الخدمات، وإنجاز المشاريع الطبية بكل احترافية وإتقان.