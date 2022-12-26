مركز صحي الشاطئ بصحة جازان يتحول لتحفة معمارية فريدة خلال 60 يومًا

وعملت صحة جازان على إعادة تصميم وتطوير المركز الذي يأتي على مساحة 1000م2 ليضم المركز مختلف التخصصات الطبية في بيئة ذات معايير وجودة عالية تحقق المتطلبات التشغيلية، وتسهم بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية في المنطقة، حيث يسهم المركز بعد اكتمال أعمال تطويره في تخفيف الضغط على مستشفى جازان العام، إذ يحتوي المركز على 18 عيادة طبية بدل 11 عيادة سابقًا، منها 6 عيادات لطب الأسرة وعيادة للأسنان وقسم للأشعة ومختبر طبي حديث، إضافة إلى 4 عيادات للطوارئ بسعة سريرية تبلغ 12 سريرًا.