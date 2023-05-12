محليات

حرس الحدود بجازان يقبض على 4 مخالفين لتهريبهم الحشيش

استكمال الإجراءات وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود بجازان يقبض على 4 مخالفين لتهريبهم الحشيش
واس
واس

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم مادة الحشيش المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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