وزارة التعليم: نقدم خدمات متكاملة لمعالجة التأتأة لدى الطلبة ذوي اضطرابات النطق

قالت وزارة التعليم أن لديها حزمة من الخدمات التربوية والعلاجية والنفسية والإرشادية لمعالجة التأتأة لدى الطلبة ذوي اضطرابات النطق، وذلك في إطار جهودها لتعزيز دمجهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في البيئة المدرسية.
وتشمل الخدمات التعليمية تنفيذ خطة تربوية فردية لكل طالب، وتقديم برامج تدريبية للمعلمين على أساليب التعامل مع الطلبة، إضافة إلى حصص دعم داخل الفصول الدراسية تراعي احتياجاتهم في مهارات النطق واللغة.
وفي الجانب العلاجي، توفر الوزارة جلسات علاجية فردية وجماعية بإشراف مختصين، إلى جانب تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي للمراكز الصحية المعتمدة. كما تتضمن الخدمات إشرافًا نفسيًا وإرشاديًا لمتابعة الحالة النفسية للطلبة، وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم عبر برامج توعوية وإرشادية يشرف عليها مختصون في الصحة النفسية والتعليم الخاص.
وبالتزامن مع اليوم العالمي للتأتأة، أكدت وزارة التعليم أن هذه المبادرات تأتي ضمن التزامها بتحقيق جودة التعليم الشامل وضمان حصول جميع الطلبة على فرص تعليمية عادلة تراعي احتياجاتهم الفردية وتدعم نموهم الأكاديمي والاجتماعي.