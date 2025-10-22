وزارة التعليم: نقدم خدمات متكاملة لمعالجة التأتأة لدى الطلبة ذوي اضطرابات النطق

وفي الجانب العلاجي، توفر الوزارة جلسات علاجية فردية وجماعية بإشراف مختصين، إلى جانب تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي للمراكز الصحية المعتمدة. كما تتضمن الخدمات إشرافًا نفسيًا وإرشاديًا لمتابعة الحالة النفسية للطلبة، وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم عبر برامج توعوية وإرشادية يشرف عليها مختصون في الصحة النفسية والتعليم الخاص.