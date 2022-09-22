سفارة المملكة بالدوحة تحتفي باليوم الوطني

استقبل الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة بدولة قطر، المهنئين باليوم الوطني للمملكة٩٢ في الاحتفال الذي أقامته السفارة في فندق سانت ريجيس، وحضر الحفل حشد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والإعلام والثقافة والرياضة ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمواطنين القطريين والسعوديين.