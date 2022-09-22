سفارة المملكة بالدوحة تحتفي باليوم الوطني
استقبل الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة بدولة قطر، المهنئين باليوم الوطني للمملكة٩٢ في الاحتفال الذي أقامته السفارة في فندق سانت ريجيس، وحضر الحفل حشد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والإعلام والثقافة والرياضة ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمواطنين القطريين والسعوديين.
وتقدم الحضور الشيخ خالد بن حمد آل ثاني والدكتور خالد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، ووزير الدولة الدكتور حمد الكواري وأصحاب السعادة وزير الرياضة والشباب، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزير التجارة والصناعة،وزير البيئة والتغير المناخي، ورئيس أركان القوات المسلحة القطرية.
وألقى السفير كلمة، أكد خلالها الاعتزاز بهذه المناسبة المجيدة، ومنوهًا بعمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، واشتمل برنامج الحفل على أداء العرضة السعودية ومعرض للوحات الفنية وركن للقهوة وعرض للطهي السعودي وعروض مرئية تبرز انجازات المملكة.
فيما يعرض تلفزيون دولة قطر غدًا الجمعة تغطية خاصة لاحتفالات اليوم الوطني 92 في تمام الساعة الـ 7 مساءً.