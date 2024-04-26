اختتام منافسات اليوم الثالث من أشواط فئتَيْ جذاع وثنايا في كأس العلا للهجن

شهد اليوم الثالث من كأس العلا للهجن في نسختها الثانية منافسة قوية بين جميع المشاركين؛ إذ أقيمت بقرية مغيراء للرياضات التراثية بالعلا 4 سباقات لفئتَيْ جذاع "6 كم" وثنايا "8 كم" (شوطان لكل فئة)، وبلغ مجموع جوائزها 25.6 مليون ريال، حصل فيها أصحاب المراكز الأولى على مبلغ 3.5 مليون ريال، وكان نصيب أصحاب الوصافة مليون ريال، ومبلغ 500.000 لأصحاب المركز الثالث.