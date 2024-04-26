اختتام منافسات اليوم الثالث من أشواط فئتَيْ جذاع وثنايا في كأس العلا للهجن

شهد اليوم الثالث من كأس العلا للهجن في نسختها الثانية منافسة قوية بين جميع المشاركين؛ إذ أقيمت بقرية مغيراء للرياضات التراثية بالعلا 4 سباقات لفئتَيْ جذاع "6 كم" وثنايا "8 كم" (شوطان لكل فئة)، وبلغ مجموع جوائزها 25.6 مليون ريال، حصل فيها أصحاب المراكز الأولى على مبلغ 3.5 مليون ريال، وكان نصيب أصحاب الوصافة مليون ريال، ومبلغ 500.000 لأصحاب المركز الثالث.
وحققت المطية "عالية" لهجن الشحانية من قطر أول ألقاب اليوم لشوط "جذاع بكار" بتوقيت بلغ 9:37.768 دقيقة.
واستمرت نجاحات هجن الشحانية من خلال الشوط الثاني "جذاع قعدان" بفوز "أشعب" بالمركز الأول بتوقيت بلغ 9:44.772 دقيقة.
وحصلت المطية "الشاهينية" لهجن العاصفة من الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول في الشوط الثالث "ثنايا بكار" بتوقيت بلغ 13:08.076 دقيقة. وحقق "مشكور" لهجن الشحانية المركز الأول في الشوط الرابع (الأخير) "ثنايا قعدان" بتوقيت بلغ 13:10.480 دقيقة.
وكأس العلا للهجن هي من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للهجن، وتقام على مدار 4 أيام في الفترة من 24 إلى 27 إبريل 2024، وتختتم يوم غد منافسات كأس العلا للهجن بشوطَي حيل وزمول "8 كم".
وتستضيف كأس العلا للهجن 2024 أيضًا حفل جائزة العلا للتصميم (نسخة الأجلة)، وسيتم عرض أغطية الجمال الفائزة في قلب القرية التراثية.
والجائزة هي تكريم مرموق للتصميم المتميز الذي استلهم التراث الثقافي والطبيعي والفني للعلا. كما يعترف بالمصممين ومساهمتهم في الحفاظ على الهوية الفريدة للعلا.
وتعتبر الجائزة منصة لتعزيز الحوار بين الابتكار والتقليد، واستعراض للتفاعل بين الماضي والحاضر، وتأكيد تأثير العلا العميق على عملية الإبداع.