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"أمانة حفر الباطن" و"البيئة" تطلقان مبادرة لمعالجة تسرب المياه وحماية البنية التحتية

تسعى إلى تقييم الوضع الحالي لتسرب المياه ومناقشة التحديات التي تواجهها المدينة
"أمانة حفر الباطن" و"البيئة" تطلقان مبادرة لمعالجة تسرب المياه وحماية البنية التحتية

عقدت أمانةُ محافظة حفر الباطن اجتماعًا بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة، ضمن "مبادرة تسريب المياه"؛ بهدف تحديد المناطق الأكثر عرضة لتسرب المياه داخل المدينة، ووضع خطة شاملة لحماية البنية التحتية وتطوير حلول مستدامة.

وأوضحت الأمانة أن هذه المبادرة تسعى إلى تقييم الوضع الحالي لتسرب المياه، ومناقشة التحديات التي تواجهها المدينة في هذا الشأن، والتوصل إلى توصيات عملية لمعالجة المشكلة.

وأضافت: أن هذه المبادرة تضاف إلى سلسلة جهود أمانة محافظة حفر الباطن في تحقيق الاستدامة البيئية وتحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة في المدينة".

وزارة البيئة والمياه والزراعة
أمانةُ محافظة حفر الباطن
مبادرة لمعالجة تسرب المياه

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