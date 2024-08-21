"أمانة حفر الباطن" و"البيئة" تطلقان مبادرة لمعالجة تسرب المياه وحماية البنية التحتية

وأوضحت الأمانة أن هذه المبادرة تسعى إلى تقييم الوضع الحالي لتسرب المياه، ومناقشة التحديات التي تواجهها المدينة في هذا الشأن، والتوصل إلى توصيات عملية لمعالجة المشكلة.