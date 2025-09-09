إنفاذًا لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يُسلم وسام الملك عبدالعزيز للمواطن ماهر الدلبحي

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمنح المواطن ماهر فهد الدلبحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، سلّم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، اليوم، الوسام لماهر الدلبحي خلال استقباله في ديوان الإمارة.