"إمكان للتمويل" تتعاون مع IBM لتحسين تجربة عملاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة

انطلاقا من إدراك شركة إمكان للتمويل لأهمية ابتكار حلول تمويلية وتوفيرها عبر تجربة رقمية سهلة وآمنة الوصول، أعلنت شركة إمكان للتمويل الرائدة في قطاع التقنية المالية عن تعاونها مع شركة أي بي أم من خلال تكنولوجيا التكامل Integration for IBM Cloud Pak التي تساعد في تقديم الخدمات التمويلية الرقمية بشكل أسرع وأكثر مرونة مما يخدم العملاء بشكل أفضل.
قامت شركة إمكان للتمويل من خلال for Integration IBM Cloud Pak العالمية بدمج عدة تطبيقات بما فيها المنتجات التمويلية، وأنظمة مكافحة غسل الأموال، وإدارة علاقات العملاء، بالإضافة إلى تخطيط موارد الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشغيل منتجاتها التمويلية تحت مظلة رقمية بالكامل يدعمها محرّك ذكي من شركة أي بي أم.
وقال سعود الغنيم الرئيس التنفيذي لشركة إمكان للتمويل "يمثل ابتكار منتجاتنا في إمكان التزامًا مهمًا يؤكد دورنا في دعم نمو الاقتصاد المحلي من خلال منتجات تمويلية تركّز على العميل في المقام الأول وعلى إطلاقها من خلال تقنيات عالمية حديثة وبالتعاون مع أي بي أم نسعى إلى تحقيق أهدافنا، وتمكّننا من خلق تجربة تمويل رقمية آمنة للعملاء."
من جانبه، قال فهد العنزي، مدير عام شركة أي بي أم في السعودية: "في ظل تطور المشهد الاقتصادي العالمي وتسارع التحول الرقمي، أصبحت الشركات بحاجة إلى مزيد من الدعم من خلال تطبيق حلول تكنولوجية لتحقيق أهدافها"، ويمثل التعاون مع شركة إمكان للتمويل التزام شركة أي بي أم بمساعدة عملائنا في المملكة العربية السعودية لاستغلال القدرات الكاملة للتقنيات الرقمية لدعم التحول الرقمي من خلال تقديم منصة رقمية مدعومة بأحدث حلول السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامي في المملكة".