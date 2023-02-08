"إمكان للتمويل" تتعاون مع IBM لتحسين تجربة عملاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة

من جانبه، قال فهد العنزي، مدير عام شركة أي بي أم في السعودية: "في ظل تطور المشهد الاقتصادي العالمي وتسارع التحول الرقمي، أصبحت الشركات بحاجة إلى مزيد من الدعم من خلال تطبيق حلول تكنولوجية لتحقيق أهدافها"، ويمثل التعاون مع شركة إمكان للتمويل التزام شركة أي بي أم بمساعدة عملائنا في المملكة العربية السعودية لاستغلال القدرات الكاملة للتقنيات الرقمية لدعم التحول الرقمي من خلال تقديم منصة رقمية مدعومة بأحدث حلول السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامي في المملكة".