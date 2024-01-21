ضَبْط 3 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة دخول محمية الملك سلمان الملكية دون تصريح

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة دخولهم المناطق المحمية دون تصريح في محمية الملك سلمان الملكية بمنطقة تبوك، وضُبط بحوزتهم أكثر من 20 كيلوجرامًا من الكمأ (الفقع).
وحذَّرت القوات من دخول المحميات الملكية والطبيعية دون تصريح لغرض البحث عن نبات الكمأ (الفقع)، مؤكدة أن عقوبة دخول المحميات دون تصريح غرامة (5000) ريال.
وقد جرى تسليم المضبوطات للجهة المختصة.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و(996) في بقية مناطق السعودية.
وعلى جانب آخر، شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على المتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ "الفقع" بالالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تخالف دخول المحميات الملكية والطبيعية دون ترخيص، مؤكدة أن عقوبة المخالف غرامة تصل إلى 10.000 ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.