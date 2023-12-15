وزير الخارجية يناقش مع نظيره النرويجي تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بوزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث ايدي، وذلك على هامش زيارة اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، إلى العاصمة النرويجية أوسلو.