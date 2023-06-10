أمير الشرقية يدشن بدء تنفيذ الربط الكهربائي بين هيئة الربط الخليجي والعراق

وفي كلمته خلال الحفل، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، إن "بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي، بين شبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشبكة جنوب جمهورية العراق، الذي تم توقيع عقد تنفيذه، بين هيئة الربط الكهربائي الخليجي ووزارة الكهرباء في العراق، على هامش قمة "جدة للأمن والتنمية"، في شهر يوليو الماضي، يُمثّل أحد المشروعات التي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون، بين دول المجلس والعراق الشقيق، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية".