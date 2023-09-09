اسأل_خبيراً.. "علامات تعاطي فرد من العائلة للمخدرات" يبلورها "شؤون الأسرة"

تحت وسم #اسأل_خبيراً، كشف مجلس شؤون الأسرة، أن الاكتئاب أحد الأسباب الرئيسة التي تدفع إلى تعاطي المخدرات، مشيراً إلى مجموعة من العلامات المترادفة التي تعد إشارة إلى تعاطي أحد أفراد الأسرة للمخدرات.