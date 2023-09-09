#اسأل_خبيراً.. "علامات تعاطي فرد من العائلة للمخدرات" يبلورها "شؤون الأسرة"
تحت وسم #اسأل_خبيراً، كشف مجلس شؤون الأسرة، أن الاكتئاب أحد الأسباب الرئيسة التي تدفع إلى تعاطي المخدرات، مشيراً إلى مجموعة من العلامات المترادفة التي تعد إشارة إلى تعاطي أحد أفراد الأسرة للمخدرات.
وأوضح المجلس،عبر حسابه الرسمي على "إكس" -"تويتر" سابقاً-، أن التغيب عن المنزل يشير إلى تعاطي المخدرات، فيما تختلف المضاعفات الجسدية لإدمان المخدرات بشكلٍ كبيرٍ من عقارٍ لآخر.
وأبان استشاري علم النفس الدكتور عبشان محمد آل عبشان، أن من العلامات الشائعة التـي يمكن أن تشير إلـى تعاطي أحـد أفـراد الأسـرة للمخدرات، التقلب المزاجي وسهولة الاستثارة والعزلة والميل إلى الانطواء والوحدة والأرق الشديد وتغييـر مجموعـة الأصدقـاء والانضمام إلى "شـلة جديـدة".
وأضاف: "كما تعد من العلامات، تغييـر المظهـر وإهمالـه، وإنفاق زائد للمــال، والســلوك العدوانــي والسرقة لممتلكات الأسـرة، والتغيـب عـن المنزل والتهرب من الأسرة، والفشل الدراسي والهروب من المدرسـة".
ودعا "آل عبشان"، إلى معرفة الآبـاء والأمهات والأسـاتذة والإخوة والأصدقـاء والأقارب هذه العلامات التي تسـاعد بشـكل متقدّم على احتـواء المشـكلة في مراحلها المبكرة.