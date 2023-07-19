تناولته "مساحة" سمعها قرابة المليون مغرد.. حديث "الهرفي" عن "العقار" وتحدياته يثير النقاشات.. وهذه الحلول

وعدَّد الخبير العقاري الآثار السلبية التي تترتب على تأخير دراسة المعاملات والبت فيها، لافتًا إلى أن ذلك يؤثر سلبًا على المجال العقاري، وعلى الاقتصاد الوطني، كما له أثر سلبي على السوق العقاري والإسكاني بحرمانه مما تنتجه هذه الصكوك من منتجات سكنية، كان يمكن أن تساهم بإيجاد التوازن بين النمو السكاني والعمراني؛ وبالتالي المساهمة في سد الفجوة بين العرض والطلب.