مستشفى دله نمار يعتمد تقنية مناظير العمود الفقري ثنائية الأقطاب

من ناحيته، أوضح كبير الأطباء في مستشفى دله نمار الدكتور محمد الجهني أن العناية بالمرضى وفق أفضل المعايير الطبية تظل الهدف الذي يسعى له المستشفى، حيث يعمل بشكل دؤوب لتوفير أفضل التقنيات وتقديم الرعاية على يد أفضل المختصين في جميع المجالات الطبية.