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تقدمت على أمريكا والهند.. السعودية الثالثة عالميًا ضمن أعلى اقتصادات حققت فائضًا تجاريًا

بعد الصين وروسيا بفائض 111 مليار دولار وفق أحدث تقارير منظمة التجارة العالمية عن العام 2023