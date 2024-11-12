"المالية" واتحاد الغرف يناقشان التطورات الاقتصادية في المملكة

نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، أمس، لقاء قيادات الوزارة مع ممثلي القطاع الخاص، وذلك بحضور مساعد وزير المالية للشؤون المالية هيثم الطريّف، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، إضافة إلى عددٍ من أعضاء الغرف التجارية واللجان الوطنية ومجالس الأعمال.
واستعرض اللقاء أهم التطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة، والتوجهات الإستراتيجية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، كما تطرّق إلى دور المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية في تعزيز الشراكة بين القطاعَيْن الحكومي والخاص.
وأشار "الطريف"؛ إلى الشراكة الإيجابية بين القطاعَيْن الحكومي والخاص التي أثمرت كثيراً من الإنجازات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني؛ مؤكداً حرص حكومة المملكة على تمكين القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يُسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه، ثمّن حسن الحويزي؛ حرص وزارة المالية على تعزيز التواصل والتشاركية مع القطاع الخاص والوقوف على فرص التطوير والممكنات المقدّمة له باعتباره شريكاً إستراتيجياً لتحقيق رؤية المملكة 2030، منوهاً بأثر الشراكة الإيجابي المساهم في زيادة تنمية الإيرادات غير النفطية ومشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
وفي ختام اللقاء، ناقشت قيادات الوزارة مداخلات أعضاء الغرف التجارية حول القضايا ذات الصلة بالوضعيْن المالي والاقتصادي، والممكنات المعزّزة لزيادة مساهمة القطاع في نمو الاقتصاد السعودي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.