"المالية" واتحاد الغرف يناقشان التطورات الاقتصادية في المملكة

نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، أمس، لقاء قيادات الوزارة مع ممثلي القطاع الخاص، وذلك بحضور مساعد وزير المالية للشؤون المالية هيثم الطريّف، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، إضافة إلى عددٍ من أعضاء الغرف التجارية واللجان الوطنية ومجالس الأعمال.