محمية الملك سلمان الملكية .. موطن بيئي مترامي الأطراف تجتمع فيه الطيور المهاجرة والمقيمة

وتُعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بمساحتها الشاسعة البالغة (130,700) كيلومتر مربع، ضمن النطاقات الإدارية الأربعة وهي: الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، أولى المحطات في المملكة التي تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من قارتي آسيا وأوروبا خلال هجرة الخريف، وآخر المحطات في المملكة التي تودع الطيور المهاجرة القادمة من القارة الأفريقية خلال رحلة العودة في هجرة الربيع، وملاذًا طبيعيًّا، وذلك بفضل بيئتها المتوازنة وتضاريسها المتنوعة، من أشهرها عقاب السهول، والعقاب الملكي الشرقي، والحبارى.