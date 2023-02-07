"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الجوف والشمالية والشرقية وحائل وتبوك.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الجوف تشهد أمطارًا وضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات طبرجل، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا وضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والعديد وسلوى والقيصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة حائل أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بقعاء وحائل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد كذلك منطقة تبوك رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة ضباء والوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.