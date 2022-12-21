التحالف الإسلامي يختتم دورة "القواعد الأساسية في القانون الدولي الإنساني"

اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، في مقره بمدينة الرياض؛ دورة "القواعد الأساسية في القانون الدولي الإنساني"، التي امتدّت ثلاثةَ أيام، بالتعاون مع اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي، وممثّلي الدول الأعضاء، وأعضاء من اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني.
وتناولت جلسات الدورة مسائل المنظمات المعنية بالقانون الدولي الإنساني وأدوارها والنزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية، وكذلك العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ونشأة اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في المملكة العربية السعودية، ونطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني وآلية تنفيذه.
وتطرّقت جلسات الدورة إلى مفهوم القانون الدولي الإنساني في الإسلام، والمفهوم العام للقانون وتطبيقاته، والتعريف بمبادئه ونشأته وما وصل إليه، وفرص تطوير وتحسين القانون لجعله مواكبًا لتطورات العصر، متناولة مبادئ هذا القانون الدولي الإنساني الذي يُعدّ امتدادًا للشريعة الإسلامية وما يحمله من نشر وترسيخ لقيم التعايش والتسامح وقبول الآخر، وبناء عالم قائم على الأخوة والتعاون والسلام.
وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي والمنظمات والمراكز واللجان المحلية والإقليمية والدولية، التي تُعنى بكل ما من شأنه إحلال السلام والتعايش في ظل مبادئ الوسطية والاعتدال التي نصّ عليها الدين الحنيف.