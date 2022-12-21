التحالف الإسلامي يختتم دورة "القواعد الأساسية في القانون الدولي الإنساني"

وتطرّقت جلسات الدورة إلى مفهوم القانون الدولي الإنساني في الإسلام، والمفهوم العام للقانون وتطبيقاته، والتعريف بمبادئه ونشأته وما وصل إليه، وفرص تطوير وتحسين القانون لجعله مواكبًا لتطورات العصر، متناولة مبادئ هذا القانون الدولي الإنساني الذي يُعدّ امتدادًا للشريعة الإسلامية وما يحمله من نشر وترسيخ لقيم التعايش والتسامح وقبول الآخر، وبناء عالم قائم على الأخوة والتعاون والسلام.