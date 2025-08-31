"القيادة" تهنئ ملك ماليزيا بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للسلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.