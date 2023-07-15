نعرف قصصًا حقيقية للخلافات.. "الأحمدي": هذا ما عليك أن تفعله حتى لا يختلف أولادك على الميراث

وينصح الكاتب قائلًا: "أما بخصوصك أنت، فهناك إجراءات كثيرة يمكنك فعلها؛ "خصوصًا حين تدخل سن الشيخوخة"؛ لضمان عدم حدوث ذلك لورثتك.. يمكنك مثلًا توزيع جزء من أملاكك على أبنائك كي تتعرف على أكثرهم أمانة ومهارة في الاستثمار. فحين تصل إلى سن الـ60 يكون أبناؤك قد تزوجوا وأسسوا عائلاتهم الخاصة. وفي هذه المرحلة يمكنك أن توزع عليهم 40% من أملاكك لترى مهارتهم في استثمارها والحفاظ عليها. وحين تصل إلى سن الـ70 يكونون قد دخلوا العقد الرابع من العمر، وحينها يمكنك توزيع 60% من أملاكك عليهم؛ خصوصًا أن بعضهم يكون قد حقق نجاحًا استثماريًّا لافتًا في آخر عشرة أعوام. أما حين تصل إلى سن الـ80 فتصبح الخطورة ليست في ضياع المال؛ بل في ضياع قدرتك على اتخاذ القرارات السليمة. وحينها أنصحك بتوزيع 90% من ثروتك عليهم لأنهم وصلوا الآن إلى سن الـ50".