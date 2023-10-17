رئيس السنغال يفتتح الدورة الـ 12 لكومياك عن "دور الشباب المسلم في تعزيز القيم الإسلامية للسلام"

وأشاد الرئيس ماكي سال في كلمته الافتتاحية بدور كومياك في تعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجالي الإعلام والثقافة، مشدداً على أهمية الدور الرئيس الذي يضطلع به الشباب المسلم في التنمية وحوار الحضارات.