الذكاء الاصطناعي في الإعلام.. مطالبات بقوانين تنظيمية لحماية الحقوق الشخصية

من ناحيته، قال ستيف بليسمول المستشار الإستراتيجي ورئيس الإستراتيجية والعمليات في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي: القصة يمكن أن تكون نصًا أو صورة أو فيلمًا، ويمكن أن نقوم بهذا العمل كله من خلال الذكاء الاصطناعي، لكن المشكلة تتمثل في مدى تطابق المحتوى مع الثقافة المحلية.