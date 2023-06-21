الجفالي للسيارات تفتح باب التسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

أطلقت شركة الجفالي للسيارات، وكلاء سيارات مرسيدس – بنز في المملكة العربية السعودية، برنامجها التدريبي المنتهي بالتوظيف بهدف توفير فرص وظيفية حيث تبدأ فترة التسجيل في البرنامج من تاريخ 20.06.2023، ويستهدف استقطاب الكوادر السعودية الشابة التي تمتلك الموهبة والتأهيل المناسبين، حيث يوفر لهم فرصة للعمل في مراكز الصيانة لسيارات مرسيدس – بنز والاستفادة من التدريب والتوجيه من ذوي الخبرة في مراكز الصيانة الرسمية في مدينة جدة والرياض.
تأتي هذه النسخة الحديثة من البرنامج من شركة الجفالي للسيارات كجزء من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والذي يطمح إلى توفير فرص وظيفية للشباب والشابات في القطاع العام والخاص، مع توفير أدوات للتطوير الاجتماعي وتطوير الموارد البشرية.
وعن هذا البرنامج وأهدافه تحدث السيد خالد النهاري مدير الموارد البشرية والعلاقات الحكومية في شركة الجفالي للسيارات قائلاً: "توفر النسخة الحديثة من برنامج الجفالي للتدريب المنتهي بالتوظيف فرصة مميزة للكوادر الشابة لاختيار مسار وظيفي يضمن لهم فرصة اكتساب الخبرة والتدريب في شركة سيارات قيادية وعالمية. كما يدعم البرنامج أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وجهود حكومتنا الرشيدة في تدريب الخريجين السعوديين الحائزين على مؤهلاتهم من داخل وخارج المملكة، وتمكين الشباب والشابات السعوديين عبر تزويدهم بالمهارات والمعرفة التي تمكنهم من التميز في عالم الأعمال الحديث، وذلك عبر العمل تحت معايير مرسيدس-بنز العالمية."
كما رحب النهاري في نهاية حديثه بكافة الشباب السعودي الراغبين في انتهاز الفرصة وحثهم على التسجيل في البرنامج عبر الرابط https://www.mercedesbenzksa.com/career متمنياً للجميع التوفيق.