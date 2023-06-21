الجفالي للسيارات تفتح باب التسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

أطلقت شركة الجفالي للسيارات، وكلاء سيارات مرسيدس – بنز في المملكة العربية السعودية، برنامجها التدريبي المنتهي بالتوظيف بهدف توفير فرص وظيفية حيث تبدأ فترة التسجيل في البرنامج من تاريخ 20.06.2023، ويستهدف استقطاب الكوادر السعودية الشابة التي تمتلك الموهبة والتأهيل المناسبين، حيث يوفر لهم فرصة للعمل في مراكز الصيانة لسيارات مرسيدس – بنز والاستفادة من التدريب والتوجيه من ذوي الخبرة في مراكز الصيانة الرسمية في مدينة جدة والرياض.