"هيئة النقل": بدْء إلزام السائقين في أنشطة النقل بالحافلات بالزي الموحّد

أعلنت الهيئةُ العامة للنقل عن بدْء إلزام السائقين في أنشطة النقل بالحافلات بالزي المخصّص، ويشمل: "النقل المتخصص، وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي"، ابتداءً من تاريخ 16 شوال 1445هـ، الموافق 25 أبريل 2024م؛ ليصبح هذا الزي متطلبًا أساسيًّا لممارسة هذه الأنشطة؛ وفقًا لأحكام اللوائح المنظمة لأنشطة النقل بالحافلات.