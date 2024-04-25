"هيئة النقل": بدْء إلزام السائقين في أنشطة النقل بالحافلات بالزي الموحّد

أعلنت الهيئةُ العامة للنقل عن بدْء إلزام السائقين في أنشطة النقل بالحافلات بالزي المخصّص، ويشمل: "النقل المتخصص، وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي"، ابتداءً من تاريخ 16 شوال 1445هـ، الموافق 25 أبريل 2024م؛ ليصبح هذا الزي متطلبًا أساسيًّا لممارسة هذه الأنشطة؛ وفقًا لأحكام اللوائح المنظمة لأنشطة النقل بالحافلات.
وبيَّنت الهيئة أن الالتزام بالزيّ المخصّص للسائقين سيسهم في الارتقاء بمستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدّمة في قطاع النقل بالحافلات، وتحسين المظهر العام والانطباع الإيجابي عن هذه الخدمات الحيوية، وارتباطها المباشر بشرائح المجتمع كافَّة، وكذلك السائحون وزوار المملكة.
وأكّدت الهيئة أن ذلك يأتي ضمن مجموعة من مراحل التحديث والتحسين الدوري والمستمرّ على أنشطة وخدمات النقل بالحافلات؛ ومن ذلك المواصفات الفنية لحافلات نقل الركاب، واشتراط العمر التشغيلي لتلك الحافلات، وبقية الاشتراطات الواردة في اللوائح التنظيمية لهذه الأنشطة، والتي تراعي جميع جوانب التطوير والتحسين.
وأشارت الهيئة إلى حرصها الدائم والمستمرّ على ما يخدم المستفيدين ويواكب تطلعاتهم، والتزامها الراسخ بتحقيق أعلى معايير الجودة ومعدلات الرضا لدى مستفيدي خدمات النقل في المملكة.
ودعت الهيئةُ جميعَ العاملين والمهتمين بهذه الخدمات إلى زيارة موقعها الإلكتروني: tga.gov.sa ؛ للاطلاع على تفاصيل الزي المعتمد، وكافة التفاصيل، وكذلك إمكانية الاتصال بالرقم الموحّد "19929".