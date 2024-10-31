"موانئ" تضيف خدمة الشحن "igsx" التابعة لشركة folk maritime إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

أضافت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) خدمة الشحن الجديدة "IGSX" التابعة لشركة Folk maritime إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مما يعزز حركة الصادرات والواردات من وإلى الميناء، وفق رؤية تدعمها عمليات موثوقة وفعَّالة، وبيئة آمنة ومستدامة.
يأتي ذلك في إطار جهود "موانئ" الرامية لتحسين تصنيف المملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وتعزيز تنافسية الموانئ، وزيادة قوة ربطها بموانئ الشرق والغرب؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموانئ: موندرا ونافا شيفا بالهند، وأم قصر بالعراق، بطاقة استيعابية تبلغ 1,800 حاوية قياسية.
يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام هو الميناء الرئيس للمملكة على الخليج العربي، ويرتبط مع الميناء الجاف بالرياض بسكة حديدية، كما يعد ميناءً أساسيًا تمر منه البضائع من جميع أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى.