"موانئ" تضيف خدمة الشحن "igsx" التابعة لشركة folk maritime إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

يأتي ذلك في إطار جهود "موانئ" الرامية لتحسين تصنيف المملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وتعزيز تنافسية الموانئ، وزيادة قوة ربطها بموانئ الشرق والغرب؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.