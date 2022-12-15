"الأرصاد" ينبه 9 مناطق : أمطار غزيرة وسيول مع ضباب وشبه انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة عسير تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البرد وسيول وتدنٍ في الرؤية، وتشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، وتشهد البرك والقحمة أمطارًا غزيرة وسيولاً مع شبه انعدام في الرؤية حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الجمعة.