"الأرصاد" ينبه 9 مناطق : أمطار غزيرة وسيول مع ضباب وشبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير وجازان ومكة المكرمة والشمالية والشرقية والجوف وحائل والباحة والقصيم.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة عسير تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البرد وسيول وتدنٍ في الرؤية، وتشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، وتشهد البرك والقحمة أمطارًا غزيرة وسيولاً مع شبه انعدام في الرؤية حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا غزيرة مع تساقط البرد وسيول وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد الدرب وبيش وجازان وفرسان أمطارًا غزيرة وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحال الشفا والطائف والهدا وأضم وبني يزيد وقيا وميسان والعرضيات والقنفذة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وضرية وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة حائل ضبابًا مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة السليمي والشنان والغزالة والكهفة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة الجوف ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا وموقق، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على الجبيل والخفجي والنعيرية وقرية العليا حتى الساعة السادسة صباحًا.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.