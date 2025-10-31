جامعة جازان تنضم رسميًا إلى شبكة "معين للهوية" بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

تسلّم الدكتور خالد موكلي، عميد عمادة الموارد البشرية والتقنية في جامعة جازان، شهادة اعتماد عضوية الجامعة في اتحاد شبكة "معين للهوية"، وذلك من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ضمن فعاليات اليوم العالمي للإنترنت.
ويأتي هذا الاعتماد بعد استيفاء الجامعة لكافة المعايير المطلوبة للانضمام إلى الشبكة، في خطوة نوعية تهدف إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز التعاون البحثي، بما يتيح لمنسوبي الجامعة الوصول الآمن والفعال إلى مصادر المعلومات العالمية.
ويسهم هذا الانضمام في تسهيل تبادل البيانات بين الجهات البحثية والأكاديمية، ويُمكّن الجامعة من تبني أحدث التقنيات الرقمية، ضمن توجهاتها لتطوير بنيتها التحتية التقنية بما يخدم أهدافها الاستراتيجية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.
وأكدت جامعة جازان أهمية هذه الشراكة في دعم البيئة الأكاديمية والبحثية، وتعزيز مكانة الجامعة في مجالات التقنية والمعرفة، عبر بنية رقمية قوية تسهّل الوصول إلى الموارد العالمية وتسهم في رفع كفاءة الأداء الجامعي.