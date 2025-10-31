جامعة جازان تنضم رسميًا إلى شبكة "معين للهوية" بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

ويسهم هذا الانضمام في تسهيل تبادل البيانات بين الجهات البحثية والأكاديمية، ويُمكّن الجامعة من تبني أحدث التقنيات الرقمية، ضمن توجهاتها لتطوير بنيتها التحتية التقنية بما يخدم أهدافها الاستراتيجية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.