صنّاع القرار والخبراء يلتقون.. "المؤتمر الوطني للجودة" يتهيأ للانطلاق والصين ضيفًا

وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أن المؤتمر يأتي ضمن إستراتيجية الهيئة لتعزيز ريادة المملكة في مجال الجودة ودعم التنمية المستدامة، من خلال تبنّي أحدث الممارسات العالمية في مجال الجودة، والاستفادة من التقنيات المتقدمة في هذا الصدد، مضيفًا أن الهيئة تسعى عبر المؤتمر إلى تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة للجودة في ظل التطور التقني المتسارع؛ وذلك لتعزيز مستوى الأداء والابتكار، وتبنّي أحدث الممارسات العالمية والتقنيات المتقدمة؛ لضمان أفضل جودة للمنتجات والخدمات، مؤكدًا أن الجودة ركيزة أساسية لزيادة القدرة التنافسية الاقتصادية.