الاثنين القادم.. جامعة الملك فيصل تحدد موعد اختبارات الكليات الصحية

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد بن خالد العبدالعالي أن بوابة القبول شهدت خلال المدة من 25 إلى 28 ذي الحجة الحالي إقبالًا كبيرًا من المتقدمين والمتقدمات بلغت أكثر من 63504 طلبات إلكترونية بنجاح، منها 1022 طالبًا وطالبة حاصلين على نسبة كاملة ١٠٠٪، و8513 طالبًا وطالبة على نسبة موزونة أعلى من ٩٥٪، و22868 طالبًا وطالبة أعلى من ٩٠٪، كما تلقت ما يزيد عن ١١٠٠ طلب لبرامج الدبلوم المخصصة للباحثين عن عمل ومن هم على رأس العمل، وما زال التقديم لهذه الفئة مستمراً حتى يوم الأحد المقبل.